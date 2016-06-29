Большинство пингвинов Адели вымрут к концу века из-за изменений климата - ученые

Об этом заявляют экологи, опубликовавшие статью в журнале Scientific Reports, передает "РИА Новости".

"Только недавно мы узнали, что сокращение в численности пингвинов Адели было связано с глобальным потеплением. Это означает, что температуры в некоторых регионах Антарктики стали настолько высокими, что их рост не помогает птицам выжить, а наоборот, мешает им", — заявила Меган Симино из университета штата Делавер в городе Льюис (США).

Симино и ее коллеги заинтересовались тем, как пингвины реагируют на изменение климата, после того, как недавно палеонтологи обнаружили, что прошлые эпизоды потепления в Антарктике приводили не к сокращению, как было принято ожидать, а к росту популяций этих водоплавающих птиц. Ученые решили проверить, происходит ли это сегодня, проследив за тем, как менялся характер миграций пингвинов Адели, а также температура морей и прочие климатические параметры в последние десятилетия.

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Используя данные наблюдений за колониями этих птиц, собранные жителями антарктических станций, спутниками и морскими экспедициями, ученые создали модель "царства пингвинов", и проследили за тем, как оно будет реагировать на то, как будут расти температуры на протяжении всего остатка столетия.

Оказалось, что судьба пингвинов Адели будет развиваться не по тому сценарию, на который указывает палеонтология — ареал обитания этих птиц и их численность не увеличатся, а заметно сократятся. К концу столетия, по их расчетам, большая часть сегодняшних колоний пингвинов станет непригодной для их жизни, в результате чего их численность упадет более чем наполовину.

Уже сейчас численность пингвинов упала на 80% в некоторых регионах на полуострове Антарктический и в других теплых регионах Антарктиды, где чаще всего возникают экстремальные погодные явления.

По словам экологов, больше всего на сокращение в численности влияли две вещи – аномальная погода во время сезона гнездования и высокие температуры поверхности моря. Как конкретно они влияют на жизнь пингвинов Адели, команда Симино пока не знает, но планирует выяснить.

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Два года назад другая группа экологов раскрыла один из возможных механизмов в таком сокращении численности пингвинов, наблюдая за колониями магеллановых пингвинов на побережье Аргентины. Оказалось, что их птенцы гибнут тысячами из-за жары и проливных дождей, вызванных климатическими сдвигами, так как у них просто нет средств защиты от подобных погодных явлений. Возможно, нечто подобное происходит и с пингвинами Адели.