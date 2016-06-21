Известный пианист сыграл на "леднике" в защиту Арктики (видео)

Выступление является частью кампании Greenpeace.

Известный итальянский композитор и пианист Людовико Эйнауди сыграл на плавучей платформе в Северном Ледовитом океане близ архипелага Шпицберген. Читайте такжеМарианская впадина оказалась загрязненной людьми сильнее, чем китайские реки На фоне "пульсирующего" ледника Эйнауди исполнил специально написанное произведение - "Элегию" для Арктики. Выступление пианиста - часть кампании Greenpeace, которая призывает мировых лидеров защитить и обеспечить будущее Арктики. Организация призывает прекратить добычу нефти и рыбы в водах Северного Ледовитого океана.

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