Известный пианист сыграл на "леднике" в защиту Арктики (видео)
21:02, 21 июня 2016Климат
280
Выступление является частью кампании Greenpeace.
Скриншот из видео
Известный итальянский композитор и пианист Людовико Эйнауди сыграл на плавучей платформе в Северном Ледовитом океане близ архипелага Шпицберген.
Читайте такжеМарианская впадина оказалась загрязненной людьми сильнее, чем китайские реки
На фоне "пульсирующего" ледника Эйнауди исполнил специально написанное произведение - "Элегию" для Арктики.
Выступление пианиста - часть кампании Greenpeace, которая призывает мировых лидеров защитить и обеспечить будущее Арктики. Организация призывает прекратить добычу нефти и рыбы в водах Северного Ледовитого океана.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter