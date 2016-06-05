Арктика впервые за 100 тысяч лет может освободится ото льда

Питер Уодхэмс полагает, что Арктика потеряет ледяной покров в этом или следующем году, передает Lenta.ru. Свои выводы ученый основывает на существующих темпах таяния ледяного покрова в северном полушарии и данных Национального центра снега и льда США. Согласно им, 30 лет назад максимальная площадь ледяного покрова Арктики (зимой) составляла 12,7 млн кв. км. В 2016 году этот показатель был равен 11,1 млн кв. км.

Читайте такжеПлощадь льда в Арктике летом может достигнуть рекордно низкого уровняРазница в 1,6 млн кв. км сравнима с площадью шести таких стран, как Великобритания. Рекордно низкий показатель прошлого года составляет 3,4 млн кв. км и, по мнению ученого, к концу лета - началу осени он может быть побит, когда площадь покрова достигнет всего миллиона квадратных километров или даже нуля.

В случае если весь лед не растает, его остатки будут сконцентрированы в районе севера Канады среди множества островов, тогда как в ближайшей к России акватории его не должно остаться. Последний раз, по оценкам, Арктика была полностью свободна ото льда 100-120 тыс. лет назад.

Таяние льдов Арктики приведет к повышению среднегодовых температур на 0,6 градуса Цельсия, считает Уодхэмс. С этим согласен и его коллега Питер Глейк. Он, однако, полагает, что так скоро полное таяние не произойдет. Профессор Дженнифер Фрэнсис из Рутгерского университета (США) также полагает, что север планеты полностью освободится ото льда лишь в 2030-2050 годах.