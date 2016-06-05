Метеоролог назвал причину наводнений в Европе

Найджел Арнелл считает, что причиной сильных дождей в Европе, в результате которых река Сена в Париже поднялась на несколько метров, стало природное явление, известное в метеорологии как омега-блок, передает Lenta.ru.

Читайте такжеВ Париже пик наводнения пройден, уровень Сены идет на спадОно проявляется в образовании в атмосфере воздушных потоков, движение которых происходит по траектории, напоминающей греческую букву омега. Это явление способствует возникновению области низкого давления над регионами, где впоследствии резко повышается уровень осадков.

Найджел Арнелл предположил, что глобальное потепление приведет к удержанию большего количества воды в атмосфере планеты и, как следствие, повышению уровня уровня осадков на одних территориях и засухи на других.

Омега-блок локально меняет поведение волн Россби — периодических распространяющихся в воздушной оболочке возмущений, связанные с вращением Земли вокруг своей оси. Между тем, ученые не знают, как именно омега-блок влияет на климат в целом.

Из-за наводнений в Германии и Франции, случившихся на этой неделе, несколько тысяч человек покинули свои дома. Число погибших превышает десять человек.