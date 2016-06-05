В Париже пик наводнения пройден, уровень Сены идет на спад

Из-за угрозы наводнения частично было закрыто метро, некоторые туристические достопримечательности - в частности, Лувр и Музей Орсе, - а также многие парки и кладбища, передает Би-би-си. Синоптики предсказывали повышение уровня воды в Сене на 6,5 м, однако в субботу он стабилизировался.

Читайте такжеЭкологи прогнозируют масштабные наводнения в Европе в ближайшие десятилетияФранцузское министерство окружающей среды сообщило, что уровень воды, очевидно, достиг своего пика и начинает снижаться.

Тем не менее во французской столице остается "оранжевый уровень" метеорологического предупреждения, что означает существенное воздействие природных явлений на жизнь людей в затронутых стихией районах.

Как сообщил премьер-министр страны Мануэль Вальс, в результате наводнения 4 человека погибли и 42 получили травмы. Около 17 тыс. жилых домов в Париже и его окрестностях остались без электричества.

Согласно данным страховой ассоциации AFA, ущерб, причиненный наводнением, обойдется страховым компаниям более чем в 600 млн евро.

Парижские мосты остаются закрыты, по Сене прекращено все неэкстренное движение судоходных средств.

Выставочный центр в Большом дворце (Гран-Пале) на Елисейских полях также не работает, как и два выставочных зала Национальной библиотеки.

Кураторам Лувра пришлось переместить около 250 тыс. произведений искусства из цокольного хранилища на более высокие этажи из-за угрозы затопления.

Лувр и Музей Орсе будут закрыты вплоть до 7 июня.

Парижане традиционно проверяют уровень воды по статуе воина, известной просто как "Зуав", стоящей под мостом Альма. В настоящий момент вода доходит статуе по пояс.

Количество выпавших в мае месяце осадков во Франции было рекордным с 1873 года, однако самое сильное наводнение, которое пережила французская столица, произошло в 1910 году, когда вода поднялась на 8,62 м и утопила Зуава по шею. Наводнение в тот год не сходило в течение двух месяцев.

Уровень воды Сены в Париже повышался на 7,1 м в 1955 году и на 6,18 м в 1982 году.