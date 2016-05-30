Из-за глобального потепления массово гибнут кораллы Большого барьерного рифа (фото)
15:07, 30 мая 2016Климат
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Около трети кораллов на северном и центральном участках Большого Барьерного рифа погибли.
К такому выводу пришли австралийские ученые, которые в течение нескольких месяцев обследовали риф с помощью подводной и аэрофотосъемки, передает Эхо Москвы.
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По словам ученых, причиной таких процессов стало глобальное потепление.
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