Климатологи доказали, что в доиндустриальную эпоху атмосфера Земли была более мутной

Об этом говорится в результатах исследования трех независимых международных групп ученых, передает Lenta.ru. Три группы климатологов независимо друг от друга показали, что органические пары, испускаемые деревьями в доиндустриальную эпоху, способствовали образованию в атмосфере аэрозольных частиц диаметром 50-100 нанометров.

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Эти структуры служили центрами конденсации водяных паров, из которых формировались облака. Ранее ученые полагали, что атмосфера доиндустриальной эпохи была прозрачнее, чем сегодня. Исследования ученых опровергли это.

Причина этого заключается в том, что ранее ведущую роль в образовании аэрозольных частиц специалисты отводили серной кислоте. Это вещество, как считали ученые, поступает в атмосферу при интенсивном сжигании полезных ископаемых, которое началось в индустриальную эпоху. Работа трех групп ученых приводит к необходимости уточнения существующих климатических моделей, однако, как отмечают эксперты, существенно не влияет на прогнозы по высоким темпам глобального потепления, вызванным антропогенными факторами.