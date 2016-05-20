Таяние одного из крупнейших ледников мира приведет к повышению глобального уровня моря

02:29, 20 мая 2016
Климат
2061

Климатологи из Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии пришли к выводу, что в ближайшие сто лет необратимое таяние одного из крупнейших ледников мира (Тоттен) приведет к повышению глобального уровня моря на 2,9 метра. 

REUTERS

Исследование опубликовано в журнале Nature, кратко о нем сообщает Имперский колледж Лондона (Великобритания), передает Лента.ру.

В следующем столетии таяние ледника Тоттен приведет к оголению вглубь континента на десятки километров Восточно-Антарктического ледяного щита. Темпы таяния достигнут критических значений уже в следующем столетии, а потеря ледяного покрова будет необратимой.

По сравнению с ледяным покровом Западной Антарктиды, Восточно-Антарктический ледяной щит считается более устойчивым. Между тем, это свойство нарушает таяние Тоттена. Выводы ученых справедливы при условии сохранения существующих темпов глобального потепления. Ученые и раньше знали о необычном поведении ледника, но новое исследование значительно ухудшило прогноз по темпам его таяния.

Читайте такжеТаяние арктических льдов может привести к мировой катастрофе - ученые

Причиной таяния Тоттена ученые называют циркулирующую в его основании теплую воду. Новое исследование показало, что после того, как талая вода под ледником распространится вглубь континента на 100-150 километров, распад Тоттена резко усилится. Сам ледник в этом случае полностью прекратит свое существование в течение нескольких сотен лет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter