Таяние одного из крупнейших ледников мира приведет к повышению глобального уровня моря

Исследование опубликовано в журнале Nature, кратко о нем сообщает Имперский колледж Лондона (Великобритания), передает Лента.ру.

В следующем столетии таяние ледника Тоттен приведет к оголению вглубь континента на десятки километров Восточно-Антарктического ледяного щита. Темпы таяния достигнут критических значений уже в следующем столетии, а потеря ледяного покрова будет необратимой.

По сравнению с ледяным покровом Западной Антарктиды, Восточно-Антарктический ледяной щит считается более устойчивым. Между тем, это свойство нарушает таяние Тоттена. Выводы ученых справедливы при условии сохранения существующих темпов глобального потепления. Ученые и раньше знали о необычном поведении ледника, но новое исследование значительно ухудшило прогноз по темпам его таяния.

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Причиной таяния Тоттена ученые называют циркулирующую в его основании теплую воду. Новое исследование показало, что после того, как талая вода под ледником распространится вглубь континента на 100-150 километров, распад Тоттена резко усилится. Сам ледник в этом случае полностью прекратит свое существование в течение нескольких сотен лет.