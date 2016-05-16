В Бонне на конференцию собрались эксперты по климату со всего мира

В ней участвуют специалисты и ученые из десятков стран мира, передает Би-би-си. Эта первая встреча на высоком уровне после подписания Парижских соглашений, которые утвердили принципы ограничения глобального потепления и содействия развивающимся странам, которые страдают от последствий изменения климата.

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Встреча продлится десять дней. Главная ее задача - разработка рекомендаций по практическому осуществлению Парижских соглашений.

Накануне американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало данные о том, что апрель стал седьмым месяцем подряд в рамках периода, когда фиксировались рекордные температуры в глобальных масштабах.