Киев побил очередной экорекорд: на этот раз - по количеству осадков

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории.

"14 мая в Киеве выпало рекордное за 126 лет количество осадков – 35,3 мм, что на 10,2 мм больше предыдущего исторического значения для этого дня в 1906 году", - отмечается в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что март 2016 года оказался самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, предыдущие месяцы тоже устанавливали температурные рекорды.