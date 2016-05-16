Киев побил очередной экорекорд: на этот раз - по количеству осадков
12:58, 16 мая 2016Климат
1627
В мае за полмесяца уже выпала месячная норма осадков.
В мае уже выпала месячная норма осадков / Фото УНИАН
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории.
"14 мая в Киеве выпало рекордное за 126 лет количество осадков – 35,3 мм, что на 10,2 мм больше предыдущего исторического значения для этого дня в 1906 году", - отмечается в сообщении.
Читайте такжеНочь на 1 апреля в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года
Ранее УНИАН сообщал, что март 2016 года оказался самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, предыдущие месяцы тоже устанавливали температурные рекорды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter