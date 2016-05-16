К 2060 году более миллиарда людей будут подвергаться опасности потопа - доклад

Согласно этому исследованию, наибольшей опасности будут подвергаться США, Китай и Индия.

Им в первую очередь будут грозить последствия повышения уровня воды в мировом океане, среди которых - ураганные ветры, передает Русская служба ВВС.

Наибольшая опасность грозит индийским городам Калькутте и Мумбаи. Еще восемь городов в списке расположены в Азии, за ними следует Майами.

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В декабре участники климатической конференции в Париже приняли на себя обязательство сократить выбросы углекислоты в атмосферу, не дав ей потеплеть к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию.

Документ также предусматривает выделение развивающимся странам 100 млрд долларов на борьбу с вредными выбросами в атмосферу.