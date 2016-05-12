Ученый опубликовал инфографику изменения климата за 166 лет
15:10, 12 мая 2016Климат
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Климатолог продемонстрировал, как выросла средняя температура на Земле с 1850 года.
twitter.com/ed_hawkins
Научный сотрудник британского университета Ридинга Эд Хокинс опубликовал график в виде анимированной спирали. Инфографика демонстрирует, что за 166 лет средняя температура выросла очень существенно.
Spiralling global temperatures from 1850-2016 (full animation) https://t.co/YETC5HkmTrpic.twitter.com/Ypci717AHq— Ed Hawkins (@ed_hawkins) 9 травня 2016 р.
Как сообщал УНИАН, ранее ученые заявили об изменении цвета Арктики в связи с глобальным потеплением.
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Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что цвет растительного покрова, покрывающего северные области Заполярья в летнее время, меняется с зеленого на коричневый и серый.
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