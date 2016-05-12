Ученый опубликовал инфографику изменения климата за 166 лет

Научный сотрудник британского университета Ридинга Эд Хокинс опубликовал график в виде анимированной спирали. Инфографика демонстрирует, что за 166 лет средняя температура выросла очень существенно.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые заявили об изменении цвета Арктики в связи с глобальным потеплением.

Читайте такжеГлобальное потепление повлияет на продолжительность полетов самолетов

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что цвет растительного покрова, покрывающего северные области Заполярья в летнее время, меняется с зеленого на коричневый и серый.