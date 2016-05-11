В Южной Финляндии из-за теплой погоды уже расцвела черника
11:38, 11 мая 2016Климат
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В Южной Финляндии благодаря теплой погоде во многих местах уже начался период цветения черники.
Цветки выдерживают температуру до трех градусов ниже нуля / hibiny.com
По словам старшего исследователя Центра природных ресурсов Кауко Сало, цветение черники в начале мая – довольно редкое явление, передает Yle. Наибольшую опасность для черники в этот период представляют ночные заморозки.
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Кауко Сало отмечает, что цветки выдерживают температуру до трех градусов ниже нуля, однако более сильный мороз может оказаться фатальным для будущего урожая.
Положительным фактором с точки зрения успешного цветения черники является то обстоятельство, что шмели активны в теплую погоду.
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