Ученые впервые научно доказали: изменение климата влияет на уровень Мирового океана

Так, в Тихом океане исчезло пять островов из-за поднятия уровня воды, передает ТСН со ссылкой на The Guardian.

Также огромные участки еще шести островов смыло водой на побережье Соломоновых островов.

Пропавшие территории были частью Соломоновых Островов. По данным исследования, опубликованного в майском номере онлайнового журнала Environmental Research Letters, в районе этого архипелага за последние два десятилетия уровень воды поднялся на 10 миллиметров.

Острова размером от 1 до 5 гектаров были необитаемыми. На шести других островах, чью часть территории смыло водой, располагались деревни, которые, как следствие, были разрушены. Жители были вынуждены сменить место жительства.

Так, на острове Нуатамбу проживало 25 семей. По данным исследования, с 2011 года смыло половину населенной площади острова, пострадало 11 домов.

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Это исследование впервые научно подтверждает влияние изменения климата на береговые линии океана и жизни людей.

В исследовании ученые использовали традиционные знания, метод радиоуглеродного датирования деревьев, а также аэрофотоснимки и спутниковые изображения 33 островов с 1947 года для получения достоверных результатов.

Отметим, Соломоновы острова – государство, состоящее из сотен островов и с населением около 640 тысяч человек, расположенное на северо-восток от Австралии.

Представитель Соломоновых Островов отметил, что проведенное исследование поднимает вопрос о роли правительства в планировании переселения.

Ранее в журнале Atmospheric Chemistry and Physics была опубликована научная статья, которая прогнозировала катастрофические для человечества последствия климатических изменений уже через два десятилетия, а не несколько веков.