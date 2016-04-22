Украина подписала историческое соглашение по климату (фоторепортаж, видео)

Как сообщает Reuters, в начале церемонии с докладом в поддержку климатического соглашения выступил президент Франции Франсуа Олланд, как лидер государства, где было принят данный документ.

Кроме того, слово было предоставлено генсеку ООН Пан Ги Муну, лидерам государств-подписантов соглашения, представителям общественных организаций, а также известному голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо, известному своей активной позицией в области защиты окружающей среды.

Отмечается, что документ подписали представители 171 страны.

Первым свою подпись под документом поставил президент Франции Франсуа Олланд.

От Украины соглашение подписал постоянный представитель ООН Владимир Ельченко.

Історичний момент – #Україна підписала Паризьку угоду про боротьбу зі зміною клімату #ParisAgreement@YelchenkoUNpic.twitter.com/kdnRbjjinR — UKR Mission to UN (@UKRinUN) April 22, 2016

Незабаром матиму честь підписати від імені України Паризьку Угоду про зміну клімату. Сьогодні підпише 171 країна. pic.twitter.com/uX0V83INuw — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) April 22, 2016 Від імені України Паризьку угоду підпише Постійний представник України при ООН Володимир #Єльченко#ParisAgreementpic.twitter.com/hCFjT8IsZE — UKR Mission to UN (@UKRinUN) April 22, 2016

Соглашение вступит в силу, когда его ратифицируют 55 стран, на которые в совокупности приходится не менее 55% выбросов парниковых газов.

Как поясняют в ООН, в этом соглашении все страны обязуются принять меры к тому, чтобы повышение общемировой температуры составило значительно менее 2 градусов Цельсия, а с учетом серьезности существующих рисков — стремиться ограничить рост температуры уровнем 1,5 градуса. Осуществление Парижского соглашения имеет колоссальное значение для достижения целей в области устойчивого развития; представляет собой "дорожную карту" мер, которые позволят сократить выбросы и укрепить устойчивость к изменению климата.

Парижское соглашение заменит действовавший до сих пор Киотский протокол и будет действовать с 2020 года для всех сторон Конвенции.

Примечательно, что подписание соглашения по климату состоялось в Международный день Матери-Земли.