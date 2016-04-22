Украина подписала историческое соглашение по климату (фоторепортаж, видео)

21:00, 22 апреля 2016
Климат
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В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 22 апреля прошла церемония подписания исторического соглашения по климату, или так называемого Парижского соглашения, которое было принято в Париже в декабре 2015 года.

Официальная церемония подписания климатического соглашения в штаб квартире ООН / REUTERS

Как сообщает Reuters, в начале церемонии с докладом в поддержку климатического соглашения выступил президент Франции Франсуа Олланд, как лидер государства, где было принят данный документ.

Кроме того, слово было предоставлено генсеку ООН Пан Ги Муну, лидерам государств-подписантов соглашения, представителям общественных организаций, а также известному голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо, известному своей активной позицией в области защиты окружающей среды.

Отмечается, что документ подписали представители 171 страны. 

Первым свою подпись под документом поставил президент Франции Франсуа Олланд.

От Украины соглашение подписал постоянный представитель ООН Владимир Ельченко.

Официальная церемония подписания климатического соглашения в штаб квартире ООН
Официальная церемония подписания климатического соглашения в штаб квартире ООН /  © REUTERS
Президент Колумбии Хуан Сантос и президент Бразилии Дилма Русеф перед подписанием
Президент Колумбии Хуан Сантос и президент Бразилии Дилма Русеф перед подписанием /  © REUTERS
Премьер Канады Джастин Трюдо на церемонии подписания климатического соглашения
Премьер Канады Джастин Трюдо на церемонии подписания климатического соглашения /  © REUTERS
Президент Франции Франсуа Олланд и генсек ООН Пан Ги Мун в начале церемонии
Президент Франции Франсуа Олланд и генсек ООН Пан Ги Мун в начале церемонии /  © REUTERS
Франсуа Олланд выступает в начале церемонии
Франсуа Олланд выступает в начале церемонии /  © REUTERS
Пан Ги Мун выступает с докладом о важности соглашения
Пан Ги Мун выступает с докладом о важности соглашения /  © REUTERS
Генсек ООН выступает перед делегатами церемонии
Генсек ООН выступает перед делегатами церемонии /  © REUTERS
Представитель молодежной организации ООН из Танзании
Представитель молодежной организации ООН из Танзании /  © REUTERS
Президент Конго Жозеф Кабила
Президент Конго Жозеф Кабила /  © REUTERS
Актер Леонардо Ди Каприо, известный своей активной позицией в вопросах защиты окружающей среды
Актер Леонардо Ди Каприо, известный своей активной позицией в вопросах защиты окружающей среды /  © REUTERS
Госсекретарь США Джон Керри перед церемонией подписания
Госсекретарь США Джон Керри перед церемонией подписания /  © REUTERS
Вице-премьер Китая Чжан Гаоли
Вице-премьер Китая Чжан Гаоли /  © REUTERS
Премьер Канады Джастин Трюдо на церемонии подписания климатического соглашения
Премьер Канады Джастин Трюдо на церемонии подписания климатического соглашения /  © REUTERS
Актер Леонардо Ди Каприо выступает с речью на церемонии
Актер Леонардо Ди Каприо выступает с речью на церемонии /  © REUTERS
Представитель гражданского общества из Республики Чад Хинду Омару Ибрагим
Представитель гражданского общества из Республики Чад Хинду Омару Ибрагим  /  © REUTERS
Франсуа Олланд и Пан Ги Мун в ходе церемонии
Франсуа Олланд и Пан Ги Мун в ходе церемонии /  © REUTERS
Франсуа Олланд первым подписал документ
Франсуа Олланд первым подписал документ /  © REUTERS
Госсекретарь США Джон Керри пришел на подписание Парижского соглашения по климату с внучкой
Госсекретарь США Джон Керри пришел на подписание Парижского соглашения по климату с внучкой /  © REUTERS

Соглашение вступит в силу, когда его ратифицируют 55 стран, на которые в совокупности приходится не менее 55% выбросов парниковых газов.

Как поясняют в ООН, в этом соглашении все страны обязуются принять меры к тому, чтобы повышение общемировой температуры составило значительно менее 2 градусов Цельсия, а с учетом серьезности существующих рисков — стремиться ограничить рост температуры уровнем 1,5 градуса. Осуществление Парижского соглашения имеет колоссальное значение для достижения целей в области устойчивого развития; представляет собой "дорожную карту" мер, которые позволят сократить выбросы и укрепить устойчивость к изменению климата.

Парижское соглашение заменит действовавший до сих пор Киотский протокол и будет действовать с 2020 года для всех сторон Конвенции.

Примечательно, что подписание соглашения по климату состоялось в Международный день Матери-Земли.

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