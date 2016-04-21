"Шоковой рекордной жары уже не будет": Ученые рассказали о возможных изменениях климата и "последнем вздохе" Эль-Ниньо

Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований (НУОАИ, National Oceanic and Atmospheric Administration) США прогнозируют, что это ослабление эффекта Эль-Ниньо может привести к некоторому падению температур уже в текущем году, сообщает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Эль-Ниньо - циклическое природное явление представляет собой аномальное потепление поверхностных вод Тихого океана, из-за которого значительно прогревается атмосфера, что и вызывает изменения погоды по всему земному шару. Происходит подобный климатический феномен с интервалом в 2-7 лет. Эль-Ниньо обычно сопутствуют экологические катастрофы: засухи, пожары, ливневые дожди, вызывающие затопление огромных территорий густонаселенных районов, что приводит к гибели людей и уничтожению скота и урожая в разных районах Земли.

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"Последствия Эль-Ниньо в нынешнем сезоне усугубились глобальным потеплением, наступившим в результате выбросов парниковых газов и человеческой деятельности", - отмечает климатолог НУОАИ Джессика Блунден.

По данным исследователей, аномальные погодные условия очень серьезно сказались на Арктике, так как средние температурные показатели Земли оказались на несколько градусов выше обычных. "Эти максимумы могут привести к рекордно быстрому таянию арктического морского льда уже летом этого года, - предупреждают ученые. - А ледяной покров будет находиться на самом низком уровне с конца 70-х годов прошлого века".

И все же, по данным эксперта НУОАИ Кевина Тренберта, в настоящее время мощность Эль-Ниньо ослабевает. Пиковые значения температуры океана были зафиксированы в ноябре прошлого года. Рекордные для этого времени года значения температур в нынешнем марте могут означать "последний вздох Эль-Ниньо", уверен ученый.

Уже в этом году атмосфера начнет постепенно охлаждаться, хотя какое-то время океан еще будет хранить тепло, оказывая влияние на погоду во всем мире. Однако 2016 год вряд ли станет таким же теплым как предыдущий. "Шоковой рекордной жары уже не будет точно", - считает Тренберт.

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В паре с ним обычно выступает другое природное явление - Ла-Нинья, что можно перевести как "девочка". Как видно из названия, Ла-Нинья - полная противоположность своего предшественника. Это природное явление характеризуется значительным охлаждением тропической зоны Тихого океана, что часто приводит к временному охлаждению климата, провоцирует природные катаклизмы и аномалии.

Однако в нынешнем цикле Эль-Ниньо-Ла-Нинья существенного отступления жары ждать не приходится, отмечают исследователи. Это связано с тем, что в этот раз фаза потепления была рекордно долгой, включая жаркие годы - 2014 и 2015 и аномально теплые первые месяцы текущего года. В результате, убеждены ученые, фазы потепления климата будут отныне наступать значительно чаще и устанавливаться на более длительный период, чем в предыдущие десятилетия.