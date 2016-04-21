Площадь льда в Арктике летом может достигнуть рекордно низкого уровня

Это связано с тем, что летом 2015 года лед и так был необычайно тонким, а в течение зимы образовалось относительно мало нового льда, передает Газета.ru.

Предсказание летней площади арктического льда за несколько месяцев до лета — одна из сложнейших задач для современных полярных исследователей: к концу сезона таяния размер ледяного покрова будет определен параметрами ветра, воздуха и температуры воды в течение летних месяцев. Однако основы ледяного покрова закладываются зимой.

Этой весной прогноз также неутешителен, как и весной 2012 года. Тогда покрытие поверхности моря льдом сократилось до рекордных 3,4 млн кв. км.

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По словам ученых, проблема заключается в том, что во многих регионах Арктики новый лед формируется крайне медленно в связи с теплыми зимами. Если сравнить карту толщины льда предыдущей зимы с зимой 2012 года, то станет очевидным, что текущее состояние льда такое же, как и весной 2012 года, а в некоторых местах лед даже тоньше.

Более того, текущая потеря льда будет достаточно велика, чтобы нивелировать весь рост в течение относительно холодных зим 2013 и 2014 годов.