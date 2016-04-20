Самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений стал март 2016-го

Об этом заявили эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США, передает Naked Science.

Примечательно, что предыдущие одиннадцать месяцев также стали рекордсменами, что говорит об общей тенденции повышения температуры на планете. В целом 2016 год имеет все шансы установить абсолютный температурный рекорд. В NASA вероятность этого оценивают в 99%.

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Стоит сказать, что это явление может иметь далеко идущие последствия. Так, засуха, с которой столкнулись Кипр, Израиль, Иордания, Ливан, Палестина, Сирия и Турция в 1998–2012 годах, стала сильнейшей за последние 900 лет. Многие специалисты предупреждают, что в будущем изменение климата приведет к затоплению многих прибрежных регионов, в результате миллионам людей придется искать лучшей жизни на других территориях.

Высказывались разные гипотезы о причинах глобального потепления. Сейчас доминирующим является предположение о том, что это связано с увеличением концентрации парниковых газов, которое, в свою очередь, вызвано деятельностью человека.

Ранее в NASA сообщили, что в 2015 году температура на Земле была самой высокой за всю историю метеонаблюдений - с 1880-го.