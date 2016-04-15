От Антарктиды откололся 30-километровый айсберг

На этой неделе от ледника на Антарктиде откололся огромный айсберг. Об этом, ссылаясь на данные со спутника, сообщило министерство морского и рыбного хозяйства Республики Корея, передает "ТАСС".

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По информации ученых, раскол в районе антарктического ледника Нансена произошел в 50 км от южнокорейской научно-исследовательской станции имени Чан Бо Го. Толщина гигантской льдины, уже начавшей распадаться на два больших фрагмента, составляет в разных местах от 100 до 900 м. ее площадь – 205 кв. км.

Как сообщило министерство, наблюдение за льдиной продолжает вестись и со спутника "Ариран - 5".

Власти Южной Кореи выразили беспокойство по поводу непрекращающегося таяния ледяного покрова на полюсах Земли.

"Огромная трещина длиной порядка 30 км впервые была обнаружена еще в январе 2014 года, в течение последних двух лет из этого разлома продолжали вытекать потоки воды, образовавшиеся в результате таяния льдов. На айсберге установлен навигатор GPS, фиксирующий его передвижение", - добавили в ведомстве.

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"В случае, если Антарктида полностью избавится от покрывающего ее льда, уровень Мирового океана повысится на 70 метров. В обозримом будущем этот айсберг растает, что в значительной мере повлияет на увеличение объемов морской воды", - подчеркивается в докладе.

Южнокорейское министерское распорядилось задействовать дополнительное профессиональное оборудование, которое, как ожидается, позволит ученым осуществлять более тщательное наблюдение за таянием льдов в Антарктиде: "Нам предстоит детально проанализировать факторы, ставшие причиной разрушения ледяного покрова".

Правительство Кореи планирует направить к Южному полюсу ледокол "Араон", с которого будет вестись наблюдение за гигантским айсбергом.