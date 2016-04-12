Климатологи изобрели новый способ прогнозирования засухи на островах

Их исследования показывают, что предыдущий анализ значительно недооценил количество островов, которые столкнутся с засухой. Подробнее с работой можно ознакомиться в журнале Nature Climate Change.

Модель общей циркуляции (МОЦ) – это глобальная модель атмосферы и океана, учитывающая множество различных источников энергии, таких как излучение Солнца, скрытую теплоту и т.д. При учете параметров испарения влаги над сушей и модели морского льда МОЦ становится основой для Глобальной климатической модели, использующейся для прогноза погоды и перспективных оценок изменения климата. Однако из-за размеров расчетной модельной ячейки 240х210 км модель не может предсказать изменения климата на небольших островах, пишет Газета.ру.

Для изучения влияния климатических изменений на острова исследователи внесли некоторые дополнения в модель МОЦ, описывающие изменение количества пресной воды на небольших участках суши. Запасы пресной воды зависят от двух факторов – количества осадков и скорости испарения влаги. Модель общей циркуляции с хорошей точностью предсказывает количество осадков как на суше, так и над океанами, но рассчитать темпы испарения гораздо сложнее.

Чтобы оценить испарение с небольших участков суши, авторы исследования использовали метод, названный ими «Тест слепой свиньи». Он заключается в оценке влияния острова или группы островов на параметры климата, таких как температура и влажность, внутри океанической модельной ячейки. В случае если влияние островов на климат в ячейке незначительно, то темпы испарения оцениваются как испарение с поверхности океана, без учета наличия острова в расчетной ячейке.

Расчеты показали, что предыдущие оценки негативного влияния климатических изменений на острова значительно недооценены. К середине века с проблемой нехватки пресной воды столкнутся более 73% небольших островов.