Климатологи изобрели новый способ прогнозирования засухи на островах
Группа ученых из США разработала новый способ моделирования изменений климата на небольших островах вследствие глобального потепления.
Их исследования показывают, что предыдущий анализ значительно недооценил количество островов, которые столкнутся с засухой. Подробнее с работой можно ознакомиться в журнале Nature Climate Change.
Модель общей циркуляции (МОЦ) – это глобальная модель атмосферы и океана, учитывающая множество различных источников энергии, таких как излучение Солнца, скрытую теплоту и т.д. При учете параметров испарения влаги над сушей и модели морского льда МОЦ становится основой для Глобальной климатической модели, использующейся для прогноза погоды и перспективных оценок изменения климата. Однако из-за размеров расчетной модельной ячейки 240х210 км модель не может предсказать изменения климата на небольших островах, пишет Газета.ру.
Для изучения влияния климатических изменений на острова исследователи внесли некоторые дополнения в модель МОЦ, описывающие изменение количества пресной воды на небольших участках суши. Запасы пресной воды зависят от двух факторов – количества осадков и скорости испарения влаги. Модель общей циркуляции с хорошей точностью предсказывает количество осадков как на суше, так и над океанами, но рассчитать темпы испарения гораздо сложнее.
Чтобы оценить испарение с небольших участков суши, авторы исследования использовали метод, названный ими «Тест слепой свиньи». Он заключается в оценке влияния острова или группы островов на параметры климата, таких как температура и влажность, внутри океанической модельной ячейки. В случае если влияние островов на климат в ячейке незначительно, то темпы испарения оцениваются как испарение с поверхности океана, без учета наличия острова в расчетной ячейке.
Расчеты показали, что предыдущие оценки негативного влияния климатических изменений на острова значительно недооценены. К середине века с проблемой нехватки пресной воды столкнутся более 73% небольших островов.