Великобританию в четверг ожидает "кровавый дождь" – синоптики

Британские синоптики прогнозируют, что 7 апреля в стране можно будет наблюдать уникальное природное явление, которое уже назвали "кровавым дождем". Об этом со сслыкой на метеорологов пишет издание Мirror.

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Облако с примесью красного пустынного песка из Сахары принесет мощный антициклон. Выпав с дождем, примеси оставят красный налет на зданиях и машинах.

Также сообщается, что этот день будет аномально теплым – ожидают до +19 градусов, то есть теплее, чем в Барселоне или на Ибице.

В то же время местные власти предупреждают жителей юго-востока страны об опасном уровне загрязненности воздуха в четверг.