Ученые обнаружили в Арктике озоновую дыру

Российские ученые обнаружили резкое снижение концентрации озона над Научно-исследовательским стационаром "Ледовая база "Мыс Баранова".

Об этом сообщил корреспонденту ТАСС начальник Высокоширотной арктической экспедиции Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета Владимир Соколов.

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"Резкое уменьшение концентрации озона, которое условно называют озоновой дырой, выявлено нашими учеными впервые с 2011 года. Минимальное содержание озона было зафиксировано 27 февраля - 2,989 г/метр квадратный, или 140 единиц Добсона", - сказал он, уточнив, что в норме содержание озона в атмосфере составляет 350-380 единиц Добсона, а когда оно падает ниже порогового значения в 220 единиц Добсона, принято говорить об озоновой дыре.