Ночь на 1 апреля в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года

Об этом сообщается на официальном сайте обсерватории.

Отмечается, что столбик термометра не опустился ниже +8,2°С, что на 0,2°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 1975 года.

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Как сообщал УНИАН, по данным синоптиков, в первый день апреля в Украину придет настоящая весна: температура достигнет 23° тепла.