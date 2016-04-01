Ночь на 1 апреля в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года
12:49, 01 апреля 2016Климат
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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории 1 апреля в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года.
В первый день апреля в Украину придет настоящая весна / kievvlast.com.ua
Об этом сообщается на официальном сайте обсерватории.
Отмечается, что столбик термометра не опустился ниже +8,2°С, что на 0,2°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 1975 года.
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Как сообщал УНИАН, по данным синоптиков, в первый день апреля в Украину придет настоящая весна: температура достигнет 23° тепла.
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