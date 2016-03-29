Ученые нашли связь между разрушением скал и глобальным потеплением

Об этом сообщили в геологической службе США, передает Lenta.ru со ссылкой на Nature Geoscience.

Отмечается, что сотрудник Геологической службы США Брайан Коллинз и исследователь Грэг Сток установили датчики, которые измеряли деформацию 19-метровой каменной плиты каждые пять минут с мая 2010 по октябрь 2013 года. Параллельно с этим они замеряли погодные условия: интенсивность солнечного света, влажность и температуру воздуха на поверхности камня и в 12-сантиметровом зазоре между плитой и скалой.

Максимальная деформация была зарегистрирована с 13:00 до 16:00, когда температура воздуха достигала наивысших величин. Меньше всего порода трансформировалась с 7:00 до 9:00, в период самой низкой температуры. Показатели влажности не оказали существенного влияния на процесс. Отмечается, что диапазон деформаций оказался наиболее широким весной и осенью, когда температура с наибольшей интенсивностью колеблется в течение дня.

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Исследователи пришли к выводу, что одной из важнейших причин обрушения горных пород и разрушения скал является нагревание камня под воздействием солнечного света, способствующее расширению гранитных плит — но слой все равно остается "пришпиленным" к скале, и поэтому ему остается только выпучиваться и выгибаться.

Процесс этот идет очень медленно, но постепенная деформация увеличивает трещины в камне и приводит, в конечном счете, к обрушению.

Результаты исследования могут связать разрушение горных хребтов (не только в Йосемити, но и в других районах планеты) с глобальным потеплением, отмечают ученые.