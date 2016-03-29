Ученые заявили о рекордно низком росте уровня арктического льда этой зимой

Как сообщили в Национальном информационном центре снега и льда, по состоянию на 24 марта, морской лед Северного Ледовитого океана достиг нынешнего максимума в 5 млн 607 тыс. квадратных миль, что на 5 тыс. квадратных миль меньше, чем предыдущий самый низкий уровень 2015 года, передает радио "Свобода". Это также на 431 тыс. квадратных миль меньше, чем в среднем по 30 лет.

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Зимой было настолько тепло, что в Баренцевом море между Россией и Аляской не было льда большую часть зимы, что очень необычно, отмечают ученые.

В центре снега и льда также отметили, что зимняя температура над Северным полюсом была на 16 градусов по Фаренгейту теплее, чем обычно, в то время как в других частях Арктики фиксировали от 4 до 11 градусов по Фаренгейту теплую от привычной температуру.

Ученый NASA Уолт Мейер заявил, что нынешний ледяной покров не нарушил слишком рекордно низкого уровня, но это уже "знак восклицания" в долгосрочной тенденции, связанной с глобальным потеплением.

Измерять уровень морского льда со спутников ученые начали в 1979 году.