В Украину пришел однодневный циклон "Габи", завтра он испортит погоду в России

Он принесет дожди, метели, налипание мокрого снега и сильный ветер практически на всю территорию Украины, передает ТСН.

Сначала циклон пожалует в Одессу, а вечером пройдет Днепропетровском и Харьковом. Западным регионам достанется от непогоды меньше, а северным – больше всего. На Киевщине может насыпать до 10 см снега.

Читайте такжеКлиматологи определили самый жаркий год за всю историю наблюдений

Специалисты говорят, что позитивом этого циклона будет его скорость. Он задержится в Украине лишь на сутки. И в пятницу будет портить погоду уже в России.

Ранее синоптики предупреждали, что 24 марта погода ухудшится: в центре и на севере страны прогнозируют до 15 сантиметров снега.