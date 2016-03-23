Земле угрожают катастрофические цунами и тайфуны уже через 20 лет - ученые

В ней ученые прогнозируют разрушение ледников Гренландии и Антарктиды, разрушительные бури и цунами, несущие на берега гигантские валуны, передает Lenta.ru со ссылкой на издание Gizmodo.

По мнению ученых, процесс начинается с таяния ледников, которое происходит уже сейчас. Прохладная вода, попадая в океан, ложится на более теплую и плотную морскую воду. Данный процесс нарушает нормальную механику циркуляции воды, благодаря которой толща воды перемешивается, а тепло из глубин океана выходит на поверхность.

Читайте такжеВ Арктике зафиксировали самую высокую температуру за последние 115 лет

В результате этого теплая вода "консервируется" в океане, еще сильнее размывает ледники, отчего в океан попадает новая вода с тающих ледников, и уровень моря резко повышается.

Нарушения в работе океанических процессов циркуляции воды, кроме того, приводят к нарастанию температурных контрастов: тропики становятся жарче из-за глобального потепления, а Западная Европа и Северная Америка пострадают от холода. Такие температурные контрасты, говорится в статье, и приведут к катастрофическим цунами и тайфунам.

Ранее специалисты специалисты NASA заявляли, что скорость таяния ледников уже скоро дойдет до необратимой точки, а именно - через 60 лет. Передается, что главным образом под воду уйдут такие города, как Лондон, Амстердам, Токио.