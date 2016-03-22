Первые два месяца 2016 года установили новые температурные рекорды на Земле

Об этом говорится в распространенном в Женеве заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО) о состоянии климата, передает ТАСС.

Глобальная средняя температура у поверхности Земли была примерно на 0,76 градуса по Цельсию выше средних значений за 1961-1990 годы "вследствие мощного явления Эль-Ниньо и потепления, вызванного деятельностью человека".

В первые два месяца 2016 года тенденция сохранилась - были установлены "очередные новые рекорды значений месячной температуры, при этом жара была особенно ощутима в высоких северных широтах".

"Наиболее опустошительные" волны тепла были отмечены в Индии и Пакистане. В Азии и Южной Америке минувший год стал самым жарким за всю историю наблюдений. В Западной и Центральной Европе волна тепла была исключительно продолжительной - температурные рекорды были отмечены в Германии (40,3 градуса по Цельсию), Испании (42,6) и Соединенном Королевстве (36,7).

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От сильной засухи пострадал юг Африки, северная часть Южной Америки, некоторые районы Карибского бассейна и Центральной Америки. Вместе с тем, в ряде районов планеты "наблюдались экстремальные осадки", в частности, в Перу, Чили, Боливии, Парагвае, Бразилии и Аргентине, некоторых районах США и Мексики.

ревожные темпы изменений климата, происходящие в результате выбросов парниковых газов, "беспрецедентны в современной истории наблюдений", заявил в связи с отмечаемым 23 марта Всемирным метеорологическим днем генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.