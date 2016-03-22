Изменение климата угрожает французским виноградникам

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change, передает Русская служба Би-Би-Си.

С 1980 года климатические условия в Шампани, Бургундии и Бордо изменились, что повлияло на качество урожая винограда, пришли к выводу ученые из Гарварда.

На первый взгляд, изменения не радикальны, но уже сейчас заметно, что по сравнению с 1980 годом урожай начали собирать на два недели раньше.

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Несколько раз за последние годы винодельческие регионы отмечали рекордно высокие урожаи.

Однако если температура будет расти и дальше, то последуют менее благоприятные изменения.

Сорта винограда пино-нуар в Бургундии или мерло в Бордо уже не смогут так легко адаптироваться к изменению климата. Наилучшие условия для шардоне сложатся на юге Англии - этот регион станет новой Шампанью.

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Во многих странах производители вина сравнительно легко приспособятся к меняющимся климатическим условиям, переместив производство в другой регион. Во Франции это затруднительно из-за географической привязки сортов вин.