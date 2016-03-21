В Японии на пять дней раньше зацвела сакура

Цветение сакуры — родственного вишне растения, символа весны в Японии — началось в Токио на пять дней раньше обычного, сообщила в понедельник японская метеослужба.

Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK, представитель метеорологического управления в присутствии многочисленных жителей японской столицы объявил о начале цветения сакуры под шестью распустившимися цветами на дереве "королевская вишня" в храме Ясукуни.

По данным агентства Киодо, ожидается, что через 7-10 дней сакура расцветет по всей стране.

К этому событию японцы готовятся заранее — украшают в розовых тонах витрины магазинов, в продажу поступают розовые газированные напитки, завернутые в вишневые листья сладости, сладкие желе с цветам сакуры, и даже бутоны сакуры для украшения блюд.