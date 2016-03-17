Миллионы американцев могут стать "климатическими беженцами" - ученые

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change, передает РИА Новости.

"По нашим оценкам, затронуто будет примерно в три раза больше территорий и населения, чем предсказывают текущие прогнозы. Более того, в общей сложности от потопов могут пострадать более 30 округов США, в каждом из которых более 100 тысяч жителей будет затронуто дальнейшим ростом уровня моря", — заявил Мэтью Хауэр из университета Джорджии в Атланте (США).

Хауэр и его коллеги пришли к подобному выводу, попытавшись спрогнозировать то, как прибрежные районы Соединенных Штатов отреагируют на рост уровня моря на 30-200 сантиметров, который ожидается к концу текущего столетия.

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Главным новшеством в этих прогнозах, помимо их высокой точности, было то, что ученые учитывали не только то, как будет меняться уровень моря, но и то, как будет опускаться и подниматься суша в разных участках местности на территории США, а также то, как быстро будет расти население в тех уголках Америки, которым в будущем угрожает затопление.

Отдельные округи в некоторых штатах, сегодня целиком находящиеся на суше, будут на 80% затоплены растущими водами мирового океана, и примерно четверть жителей многих крупных городов, вроде Майами и Нового Орлеана, будет вынуждена переселиться на другие территории.

Переезд этих "климатических беженцев" обойдется США, по расчетам ученых, примерно в миллион долларов на каждого человека, что в общей сложности составит 14 триллионов долларов.