Таяние арктических льдов может привести к мировой катастрофе - ученые

Последние результаты исследования ученых из австралийского Университета королевы Виктории говорят о том, что если этот процесс не остановится, то уровень Мирового океана повысится на 60 метров, передают "Метеовести".

Отмечается, что ввиду постоянного увеличения содержания углекислого газа в атмосфере ледяной арктический щит стремительно уменьшается.

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Критическая отметка, за которой последуют катастрофические последствия, это концентрация CO2 в атмосфере - 600 частей на миллион.

На данный момент содержание диоксида углерода в атмосфере составляет 404 частей на миллион, поэтому повышение уровня Мирового океана - не долгосрочная перспектива, а реальная угроза.

Напомним, ранее ученые предупреждали, что таяние ледников Гренландии и Антарктиды повысит уровень Мирового океана на 25 метров.