К 2050 году доступность пищи сократится на треть - ученые

Ученые считают, что если не принимать необходимых мер, изменения климата повлекут за собой гибель более 500 тыс. человек в 2050 году. Среди причин - изменения в рационе питания – в частности, низкий уровень потребления фруктов и овощей и снижение веса тела. Об этом со ссылкой на Science Daily пишет издание Naked Science.

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Ученые из Оксфордского университета в Великобритании впервые проследили влияние глобального потепления на питание и вес тела человека. Также они подсчитали число смертей, которые будут вызваны этими изменениями в 155 странах в 2050 году.

По результатам исследования, из-за недоедания и недостаточного потребления фруктов и овощей в 2050 году умрут около 529 тыс. человек.

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Ученые подчеркивают, что если не будут приняты меры по сокращению глобальных выбросов, доступность пищи в 2050 году сократится примерно на треть. Это приведет к среднему снижению доступности пищи на одного человека на 3,2% (99 кКал в день), фруктов и овощей на 4% (14,9 грамма в день), а также примерно на 0,7% (0,5 грамма в день) снизится потребление красного мяса.

Согласно полученным результатам, почти три четверти всех случаев смерти, связанных с климатом, придется на Китай (248 тыс.) и Индию (136 тыс.). Кроме того, последствия глобального потепления затронут Грецию (124 смерти на миллион человек) и Италию (89 смертей на миллион человек).