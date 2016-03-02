Теплая зима: в Киеве метеорологи зафиксировали 31 температурный рекорд

В этом году зима в Киеве оказалась на 3,4 ºС теплее климатической нормы, а метеорологическая зима стала второй самой короткой с 1989-1990 годов, она длилась всего 55 дней. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории.

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Отмечается, что за зиму был установлен 31 температурный рекорд, причем все они превысили предыдущие исторические значения в сторону потепления.

В общем все зимние месяцы, кроме января были теплее нормы, а в феврале месячная температура превысила норму на 6,2°С.

Примечательной особенностью зимы было то, что в столице 49 дней из 90 имели положительные среднесуточные значения температуры воздуха. Наиболее холодным днем было 4 января, когда температура опустилась до -19,4 °С, а самым теплым днем оказалось 23 февраля, когда температура воздуха поднялась до +11,9 ºС.