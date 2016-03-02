Весна принесла Киеву очередной температурный рекорд: третья подряд самая теплая ночь за 135 лет

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории.

"Столбик термометра не опустился ниже +5,7°С, что на 1,9°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 1966 года", - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что в 2015 году температура на Земле была самой высокой за всю историю метеонаблюдений - с 1880-го. При этом средние температуры в 2015 году оказались на 0,13 градусов по Цельсию выше, чем в 2014-ом.