Первый день весны принес Киеву температурный рекорд
14:35, 01 марта 2016Климат
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В Киеве 1 марта наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года.
В столице вновь установлен очередной температурный рекорд / Фото УНИАН
Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории.
"Столбик термометра не опустился ниже +3,7°С, что на 0,2°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 2008 года", - говорится в сообщении.
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Ранее УНИАН сообщал, что в 2015 году температура на Земле была самой высокой за всю историю метеонаблюдений - с 1880-го. При этом средние температуры в 2015 году оказались на 0,13 градусов по Цельсию выше, чем в 2014-ом.
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