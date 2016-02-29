Курильское озеро на Камчатке впервые за 10 лет сковало ледяным панцирем

Об этом сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

Отмечается, что ледостав никак не повлиял на подводных обитателей Курильского озера, но изменил поведение белоплечих орланов.

Обычно влияние Охотского моря, частые штормовые ветра, резкие перепады температур и выходы термальных вод не дают заповедному водоему полностью покрыться льдом. Однако в феврале две недели штиля при температуре ниже -20 градусов сковали поверхность озера толстым слоем льда.

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"Во время патрулирования территории мы прошли по озеру на снегоступах порядка 18 километров. Водоем был полностью замёрзшим", - рассказали в Кроноцком заповеднике.

В этом году февраль выдался настолько суровым, что замерзли практически все полыньи, где обычно кормятся пернатые, что вынудило их частично передислоцироваться.

Ранее УНИАН сообщал, что в аннексированном Симферополе аномальные морозы привели к замерзанию Симферопольского водохранилища.