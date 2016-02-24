Ученые снова заговорили о глобальном потеплении: температура Антарктиде поднялась до 18° тепла

Чешские климатологи в рамках наблюдения за погодными условиями в Антарктиде накануне объявили об установлении рекордного максимума температуры – столбик термометра здесь поднялся до отметки +17,8° по Цельсию.

Как отмечают учёные, этот факт является очередным свидетельством происходящего на Земле глобального потепления, передает Центр ФОБОС.

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Важно отметить, что это значение было зафиксировано в марте прошлого 2015 года, однако информацию об этом удалось получить лишь сейчас. Всё дело в том, что в Антарктиде работает автоматическая метеорологическая измерительная станция, которая фиксирует все необходимые показания, а учёные, раз в год прибывая на Южный полюс, забирают результаты минувшего года.

Все зафиксированные данные этой антарктической станции отправятся на подтверждение специальной комиссии, которая должна зафиксировать её исправность.