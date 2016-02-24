Киев вторые сутки подряд бьет температурные рекорды тепла

Как отмечается, впервые с 1881 года наблюдений среднесуточная температура в столице достигла +9,9°С, таким образом побито на 3,8°С предварительное историческое значение для этого дня 2008 года. По климатической норме такая температура соответствует середине апреля.

Читайте такжеКиев шесть дней подряд устанавливает температурные рекорды тепла

Согласно сообщению, максимальная температура в столице достигла +11,9°С, что на 0,7°С выше предыдущего рекордного значения 1998 года.

Рекордно теплой оказалась и ночь на 24 февраля, когда температура не опустилась ниже +3,2°С, таким образом была превышена температура самой теплой до сих пор ночи 2008 года на 0,8°С. Отмечается, что это уже девять температурных рекордов в феврале.

Как сообщал УНИАН, в столице ночь на 23 февраля оказалась самой теплой с 1881 года.