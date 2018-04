Ученые спрогнозировали, насколько уровень Мирового океана вырастет к концу века

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Национальной академии наук США Proceedings of the National Academy of Sciences, передает ТАСС.

Международная группа ученых составила график изменения уровня моря за последние три тысячелетия. До 1880-х годов и эпохи индустриализации самый быстрый рост этого показателя был зафиксирован в районе 3-4 см. Однако за это время уровень моря не поднимался и не падал ниже, чем на 7,62 см относительно средних данных последних двух тысячелетий.

Но в прошлом веке уровень моря вырос сразу на 14 см. По мнению ученых, после 1993 года он будет повышаться в среднем на 30 см за столетие. Специалисты также считают, что в дальнейшем при ухудшении климатических условий из-за техногенных причин к 2100 году Мировой океан может подняться на 57-131 см, в лучшем случае - при снижении выбросов парниковых газов - на 28-57 см.

