Минувшая ночь в столице оказалась самой теплой с 1881 года
13:53, 23 февраля 2016Климат
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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории 23 февраля в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года.
23 февраля, будет превышен и рекорд максимальной температуры, который был установлен в 1998 году / Фото УНИАН
Как сообщается, столбик термометра не опустился ниже +8,4°С, что на 4,1°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 2008 года.
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Отмечается, что сегодня, 23 февраля, будет превышен и рекорд максимальной температуры, который был установлен в 1998 году и, соответственно среднесуточной, который держался с 2008 года. Нынешняя погода по климатической норме соответствует середине апреля.
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