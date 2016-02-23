Минувшая ночь в столице оказалась самой теплой с 1881 года

Как сообщается, столбик термометра не опустился ниже +8,4°С, что на 4,1°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 2008 года.

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Отмечается, что сегодня, 23 февраля, будет превышен и рекорд максимальной температуры, который был установлен в 1998 году и, соответственно среднесуточной, который держался с 2008 года. Нынешняя погода по климатической норме соответствует середине апреля.