Ученые рассказали о беспрецедентном подъеме уровня моря в XX веке

10:54, 23 февраля 2016
Климат
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Такого перепада не было ни разу за предыдущие 27 столетий.

fish.gov.ru

В XX веке уровень моря поднялся на 14 сантиметров, больше, за предыдущие почти 3 тысячи лет. По мнению ученых, явление напрямую связано с глобальным потеплением, без которого этот показатель был бы как минимум в два раза ниже Об этом идет речь в опубликованном Proceedings of the National Academy of Sciences исследовании. Его цитирует Русская служба ВВС.

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Ученые заметили, что темпы повышения уровня моря начали резко расти после завершения Малого ледникового периода и с началом промышленной революции в XIX веке. Они также считают, что в нормальных экологических условиях уровень Мирового океана в прошлом веке вырос бы не более чем на семь сантиметров.

Согласно исследованию, на предыдущем этапе климатического цикла, между 1000 и 1400 гг., уровень Мирового океана опустился на 7,5 см, что соответствовало снижению среднегодовой температуры воздуха примерно на 0,2 градуса Цельсия.

Сейчас же средняя температура по планете примерно на 1 градус выше, чем в конце XIX столетия.

Кроме того, говорится в исследовании, не исключен был бы и вариант, при котором уровень моря даже опустился бы, пусть и не более чем на три сантиметра. В нынешних же условиях возможен вариант, при котором уровень Мирового океана начнет подниматься еще быстрее, чем сейчас.

Авторы материала напоминают, что о связи глобального потепления с повышением уровня моря было известно и раньше, однако исследований, охватывавших почти три тысячи лет, до настоящего времени не было. Во время работы над ним ученые проанализировали данные, полученные во время археологических изысканий по всему миру.

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