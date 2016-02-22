На Малайзию обрушились ливни, которые привели к сильнейшим за последние десять лет наводнениям

На Малайзию обрушились сильнейшие ливни, которые привели к катастрофическим наводнениям, сильнейшим за последние десять лет. Из восьми штатов эвакуировано уже больше 130 тысяч человек. И это число постоянно растет, передает Центр Фобос.

Самая сложная ситуация сложилась в штате Саравак, расположенного на северо-востоке острова Калимантан. Помимо наводнений здесь ещё наблюдается сход оползней, - всё это уже привело к значительным разрушениям инфраструктуры.

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По прогнозу сильные дожди уже через несколько дней прекратятся, но для выхода из сложившейся ситуации потребуется время.

Сейчас стихия добралась и до Таиланда. Режим чрезвычайного положения объявлен в 8 провинциях на юге страны. Из-за разыгравшегося наводнения там уже погибли по крайней мере 13 человек. Затоплено более 180 тысяч домов, без крыши над головой осталось около 8 тысяч человек.