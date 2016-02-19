В США впервые за 10 лет зацвела Долина Смерти (фото, видео)

На западе штата Калифорния в феврале впервые за последнее десятилетие зацвела называемая Долина Смерти - межгорная впадина в районе пустыни Мохаве и Большого Бассейна к юго-востоку от горного хребта Сьерра-Невада. Об этом пишет National Geographic.

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На странице национального парка "Долина Смерти" сказано, сейчас среди местных скал и песков можно увидеть различные виды Фацелий (Phacelia), Астровых (Asteraceae), Кипрейных (Onagraceae) и других цветов, способных выживать в столь необычных условиях.

Бурное цветение вызвано проливными дождями, которые обрушились на долину осенью прошлого года. Вода напоила высохшую землю, а весной с увеличением светового дня начался бурный рост растений.

Долиной Смерти называется межгорная впадина в районе пустыни Мохаве и Большого Бассейна на западе США в штате Калифорния, к юго-востоку от горного хребта Сьерра-Невада. Средняя максимальная температура в июле достигает +46 °C, опускаясь ночью до +31 °C. Самое прохладное время — с конца ноября по февраль (+5…+20 °C). В этот период в Долине идут дожди и бывают небольшие заморозки. 10 июля 1913 года здесь был поставлен мировой температурный рекорд: +56,7 ºC.