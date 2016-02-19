Ученые создали карту наиболее пострадавших от изменений климата мест на Земле

Можно также увидеть и регионы, на которых глобальные климатические изменения сказались в меньшей степени, передает Naked Science со ссылкой на научное издание Nature.

Итогом работы исследователей стала карта, которая наглядно показывает нам, какие районы пострадали больше, а какие – меньше. При ее составлении ученые использовали спутниковые данные, которые были получены в период с 2000 по 2013 год.

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Карта была создана на основе анализа температуры воздуха, доступности воды, а также облачного покрова. Ученые осуществили расчеты для каждого отдельно взятого участка суши в 5 кв. км. Некоторые места на Земле, как, например, Сахара или Антарктика, не были классифицированы из-за своей бесплодности, однако остальные удалось успешно "рассортировать".

На карте видно, как менялся климат за последние четырнадцать лет. Участки, помеченные зеленым цветом, неплохо адаптировались к новым условиям. Сюда относятся, например, Австралия, а также (частично) южная часть Южной Америки. В противовес этому северная часть этого континента, наоборот, адаптировалась хуже. Такие места обозначены на карте красным цветом. В числе районов, на которых климатические изменения сказались драматичным образом, оказалась и Скандинавия.

Ранее исследователи сообщили, что с 1900 года температура воздуха в Арктике достигла самых высоких показателей. С октября 2014 года по сентябрь 2015 года температура оказалась на 1,3 градуса Цельсия выше средних показателей.