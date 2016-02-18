Ученые рассказали, как изменения магнитного поля полмиллиарда лет назад повлияли на озоновый слой

Из-за этого усилилось ультрафиолетовое излучение, которое вызвало резкую смену фауны в морях. Об этом со ссылкой на Science пишут "Метеовести".

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Сейчас считается, что магнитное поле меняется раз в миллион лет. Но американские геологи предполагают, что в эдиакарский период такие смены происходили в 20 раз чаще, чем сейчас. Доказательства тому они обнаружили, изучая намагниченность горных пород возрастом 550 млн лет в Уральских горах. Известно, что во время смены направления магнитного поля оно ослабевает, из-за чего уменьшается защита поверхности Земли от ультрафиолетового излучения и космических лучей.

Принято считать, что смена поля занимает примерно 7000-10000 лет. За это время до 20-40% озона в атмосфере могло разрушаться, увеличивая поток ультрафиолета в два раза. В таких условиях выживать лучше будут организмы, которые как-то защищены от действия опасного излучения.

Именно этим можно объяснить кембрийский взрыв фауны нового типа. Имея глаза сложного устройства, существа лучше чувствуют свет и успешнее ищут укрытия от радиации, к примеру, ныряя на глубоководье. Твердые покровы и раковины — это дополнительная защита от радиации. Способность рыть норы в морском дне также становится преимуществом.

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Авторы поясняют, что полмиллиарда лет назад океаны кишели разнообразными мягкими организмами, достигавшими часто метровой величины. Животные рыли норы в толстых бактериальных матах, устилавших морское дно. Эти илистые слои служили барьером для кислорода, поэтому морское дно было еще необитаемым. Затем случилась экологическая катастрофа, и докембрийский расцвет жизни закончился так называемым котлинским экологическим кризисом, в котором вымерло большинство фауны на Земле.

Примерно 542 млн лет назад моря стали наполняться совершенно новыми видами фауны, с иным строением тела, с твердыми органами и покровами, сложно устроенными глазами. Существа активно рыли норы, нарушили целостность бактериальных матов, и кислород из атмосферы стал достигать морского дна, создав новую обитаемую нишу.

Сообщается, что авторы работы планируют изучить горные породы эдиакарского периода на других континентах. Образцы этих пород могут сохранять следы первичной намагниченности, а по ним можно восстановить периоды смены магнитного поля. Ученые также надеются отыскать доказательства высоких доз ультрафиолетовой радиации в летописях ископаемых организмов того периода.