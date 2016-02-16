В Восточной Антарктике от голода умерли 150 тысяч пингвинов

Такие результаты показало исследование, опубликованное в Antarctic Science Journal, передает Би-би-си. Айсберг B09B общей площадью около 100 кв км сел на мель в море Содружества в декабре 2010 года. В результате он перекрыл дорогу к местам питания для целой колонии пингвинов. Им приходится проходить примерно 60 км в поисках пищи.

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Ранее земля здесь не была покрыта льдом, что очень подходило для обитания пингвинов.

Слишком длительные поиски питания меняют брачное поведение пингвинов. Молодые особи часто умирают от голода, многие пингвины оставляют яйца. Берег фактически заполнен останками умерших птиц и скорлупой.

В феврале 2011 года численность популяции пингвинов на мысе Денисон, находящемся в море Содружества, составляла 160 тыс. Сейчас там осталось в живых порядка 10 тыс. пингвинов.

Если айсберг не переместится на другое место, в ближайшие 20 лет популяция пингвинов на мысе исчезнет, предупреждают ученые.

Рост ледников в Антарктиде, по мнению ученых, отрицательно влияет на пингвинов в регионе в целом. Из-за изменений местных климатических условий в Антарктиде ледяной покров увеличивается, в отличие от Арктики, где он сокращается.