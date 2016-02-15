Из-за новогодних праздников в Пекине зафиксировали "глобальное похолодание"

Его ученые Китайской академии наук (КАН) сравнили с "масштабами глобального потепления за последнее столетие", передает Naked Science.

Согласно исследованию, температура воздуха в Пекине в дни новогодних праздников понизилась почти на один градус Цельсия. "Это сопоставимо с масштабами глобального потепления за последнее столетие", – пояснил ведущий автор исследования Чжан Чжиенг из Института физики атмосферы КАН.

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Ученый пояснил, что в праздничные дни жители столицы выезжали за город, в деревни к родственникам, в результате чего изменился "феномен городского острова тепла" (urban heat island – UHI) – микроклимат в городе, связанный с производимой человеком энергией.

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), с 1880 по 2012 год средняя мировая температура воздуха повысилась на 0,85 градуса Цельсия.

Понижение температуры воздуха в Пекине из-за смены парадигмы "феномена городского острова тепла" за неделю составило 0,83 градуса Цельсия (в ночное время). По словам китайских ученых, необходимо предпринять ряд мер для восстановления уровня UHI, в частности, расширить зеленые зоны и покрасить крыши городских зданий в белый цвет.

Ранее УНИАН сообщал, что на горе Дой Интханон и в других часто посещаемых туристами горных районах провинций Чиангмай и Чианграй на севере Таиланда ночные температуры упали до нуля – минус одного градуса.