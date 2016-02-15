Теплая погода стала причиной раннего появления первых перелетных птиц в Финляндии
14:58, 15 февраля 2016Климат
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Среди самых ранних переселенцев – серебристая чайка и некоторые виды семейства врановых.
Скриншот видео
В Финляндию уже прилетели первые перелетные птицы. Их раннее появление связано с теплой погодой, установившейся в конце января – в начале февраля, пиешт Yle.fi.
Речь идет о так называемых «разведчиках», которые не боятся холодов.
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Массовое переселение птиц начнется в конце февраля, если погода останется теплой, заявил директор орнитологического общества Birdlife Suomi Аки Аркиомаа.
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