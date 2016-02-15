Теплая погода стала причиной раннего появления первых перелетных птиц в Финляндии

В Финляндию уже прилетели первые перелетные птицы. Их раннее появление связано с теплой погодой, установившейся в конце января – в начале февраля, пиешт Yle.fi.

Речь идет о так называемых «разведчиках», которые не боятся холодов.

Читайте такжеУченые доказали, что ели и сосны виноваты в глобальном потеплении

Массовое переселение птиц начнется в конце февраля, если погода останется теплой, заявил директор орнитологического общества Birdlife Suomi Аки Аркиомаа.