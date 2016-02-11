Пустыня Кызылкум покрылась снегом

В Узбекистан впервые за зиму пришли холода, а в одной из самых жарких точек страны - пустыне Кызылкум - выпало на редкость много снега, сообщают в Государственном комитете по охране природы.

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Метеорологи отмечают, что минусовая температура в эти дни установилась во многих регионах республики.

"Но если для Ташкентской, Самаркадской, Кашкадарьинской и других областей обильные осадки - привычное явление, то для пустыни Кызылкум (Бухарская и Навоийская области) такое количество снега достаточно редко наблюдаемое явление", - сказано в сообщении.

По информации Узгидромета, на этой неделе в страну впервые за зиму пришли холода и выпал снег. Морозы продержатся до воскресенья.

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Кызылкум - песчаная пустыня в междуречье рек Амударьи и Сырдарьи, в Узбекистане, Казахстане и частично Туркменистане. Климат здесь резко континентальный. Лето жаркое, средняя температура июля от 26 до 29 °C, января от 0 до -9°С.